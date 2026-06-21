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El italiano Bezzecchi pide disculpas por su conducta antideportiva en la carrera esprint

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) se disculpó este domingo ante "toda la Comunidad de MotoGP" por su comportamiento antideportivo tras la caída que sufrió ayer, sábado, durante la disputa de la carrera esprint del Gran Premio de la República Checa de MotoGP en Brno.

"Quiero pedir disculpas a toda la Comunidad de MotoGP por mi comportamiento con el comisario", comienza el texto publicado en la red social X por Bezzecchi, quien reconoce el gran trabajo que llevan a cabo los comisarios de pista por la seguridad de todos los pilotos.

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Además, reconoce que ese tipo de comportamientos no pueden tener cabida y que no existe absolutamente ninguna justificación a los mismos.

El texto de Marco Bezzecchi insiste en sus disculpas a "todo el mundo", a su equipo Aprilia y a todos sus seguidores.

Bezzecchi, líder del Mundial de MotoGP, con 180 puntos, 15 más que el español Jorge Martín, no podrá disputar la carrera del Gran Premio de Brno (República Checa) después de un altercado con comisarios del circuito al caerse en la prueba esprint de este sábado.

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"Después de una caída, empujaste y golpeaste a los comisarios del circuito que estaban intentando recuperar tu vehículo. Es una acción perjudicial para los intereses del deporte y por tanto es una infracción como describe el artículo 3.3.2.2 de las normas del campeonato", comienza la notificación de la sanción al italiano.

Bezzecchi se cayó durante la prueba corta de la República Checa, a falta de dos vueltas para el final, cuando marchaba quinto. Cuando los comisarios trataban de sacar su moto de la grava, los golpeó, frustrado. Consiguió terminar cuarto, finalmente, pero, en principio, no podrá sumar más puntos en la prueba larga del domingo.

El artículo al que alude la organización para el italiano condena "cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial a los intereses de los grandes premios o del deporte, llevado a cabo por una persona o grupo de personas y que ocurra durante un evento". EFE

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