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El colombiano Ángel Barajas conquista el oro en la barra fija en los Panamericanos de Río

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Río de Janeiro, 21 ju (EFE).- El colombiano Ángel Barajas ganó este domingo la medalla de oro en la prueba final de barra fija del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro con una puntuación de 15.233, la más alta conseguida por un gimnasta en toda la jornada.

Barajas, de apenas 19 años, superó a los brasileños Diogo Soares (14.133) que se quedó con la plata en el Parque Olímpico de Río.

Barajas, una de las grandes promesas de la gimnasia colombiana y quien ya había ganado la plata en el concurso individual completo, se destacó en su presentación por el grado de dificultad que maniobró en sus acrobacias en la barra fija, sobrepasando las de cualquier otro rival.

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El bronce fue disputado entre los dos gimnastas que terminaron empatados con 14.033: el brasileño Nory y el canadiense Felix Dolci, y que según los criterios de desempate le dieron el tercer lugar al primero de ellos dos. EFE

(foto)

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