El Mundial ha llenado un 99,54 % del aforo de sus estadios en los primeros 36 partidos

Houston (EE.UU.), 21 jun (EFE).- En sus primeros 36 partidos, el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos ha llenado un 99,54 % del aforo disponible de sus estadios, informó este domingo la FIFA.

Un total de 2.307.947 aficionados han pasado ya por los estadios de esta Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones y un calendario ampliado hasta 104 partidos.

El torneo registra una media de 64.110 espectadores por partido, con un nivel de ocupación del 99,54% del aforo.

El Mundial comenzó el pasado 11 de junio y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. EFE