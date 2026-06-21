Economía- Planas informará al Congreso de las negociaciones de la PAC, con Vox y ERC pidiendo más recursos para el campo

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparecerá en el Congreso este miércoles, 24 de junio, para informar de las negociaciones en Bruselas de la Política Agraria Común (PAC), con Vox y ERC exigiendo que no se produzcan recortes en este programa y haya más recursos para el campo.

En concreto, Planas acudirá a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja para informar sobre el tercer año de la PAC en el periodo 2023-2027, según consta en el borrador del orden del día de la comisión, recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

El titular de Agricultura ya adelantó en la última sesión plenaria que comparecería en la comisión de Agricultura para informar, además del estado de la PAC en 2026, por cómo avanzan las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y donde se prevé un recorte de los recursos para programas agrarios a favor del aumento del gasto en defensa.

Planas avanzó su comparecencia durante dos interpelaciones urgentes que Esquerra Republicana y Vox dirigieron al ministro precisamente por este asunto. Ahora esas dos interpelaciones han derivado en sendas mociones que serán debatidas y votadas en el Pleno del Congreso.

UN PRESUPUESTO EUROPEO MÁS AMBICIOSO

En el caso de la moción de ERC, recogida por Europa Press, los independentistas catalanes piden al Gobierno defender en las negociaciones en el marco de la Unión Europea un presupuesto común para el periodo 2028-2034 ambicioso, que alcance el 2% de la Renta Nacional Bruta de la UE.

PUBLICIDAD

ERC pide que ese presupuesto se financie con nuevos recursos propios en el ámbito verde y digital y sirva para reforzar la dimensión exterior de la UE y su soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

Además, Esquerra exige que en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 se mantenga la Política Agrícola Común (PAC) como en la actualidad, de manera que no se unifiquen como pretende la Comisión Europea en un mismo fondo las ayudas directas y de desarrollo rural.

PUBLICIDAD

También quiere que se mantenga el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) como políticas propias de la Unión Europea, configuradas como fondos finalistas dotados de un marco normativo propio.

Otras peticiones de los independentistas pasan por oponerse a la cofinanciación del 30% en medidas de mercado y a la recentralización propuesta por la Comisión Europea en el ámbito de la PAC, exigir que la gobernanza de la nueva PAC respete y garantice el marco institucional y jurídico en materia de agricultura y desarrollo rural del Estado; y asegurar para España un presupuesto de la PAC a precios constantes de 2027 que, como mínimo, mantenga el importe de las medidas actuales.

PUBLICIDAD

Por último, Esquerra traslada su oposición al recorte del 66% de la FEMPA propuesto por la Comisión Europea y garantizar el mantenimiento del modelo de Desarrollo Local Participativo a través de los Grupos de Acción Local Pesqueros como motor de gobernanza participativa y de la economía azul en el Mediterráneo.

VOX RECHAZA LA REDUCCIÓN DE LA PAC Y EL MERCOSUR

En lo que respecta a Vox, la formación pide rechazar de forma explícita la propuesta de la Comisión Europea de integrar la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario común dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, así como cualquier reducción de los recursos destinados a dicha política.

PUBLICIDAD

Los de Santiago Abascal también instan a rechazar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, suspender de manera inmediata el régimen de comercio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y elaborar un plan integral de relevo generacional para el sector primario que incluya ayudas para la creación o adquisición de explotaciones por jóvenes.

Por último, la formación insta a impulsar un plan nacional de empleo agrario orientado a favorecer la incorporación de trabajadores españoles al sector primario, reforzando la formación y los incentivos a la contratación.