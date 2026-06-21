David Hockney tuvo un funeral secreto al que asistieron solo dos personas

Londres, 21 jun (EFE).- El célebre artista británico David Hockney, fallecido el 11 de junio a los 88 años, tuvo un funeral secreto, al que solo asistieron su pareja, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, y su sobrino-nieto Richard Hockney, informa este domingo el dominical The Sunday Times.

El funeral de David Hockney se celebró en secreto la semana pasada, en cumplimiento de sus últimas voluntades.

Hockney, fallecido en su casa de Londres, fue uno de los artistas británicos más influyentes de los siglos XX y XXI.

El pintor y fotógrafo, que rechazó el título honorífico de caballero (Sir) en 1990 al parecer porque "no le gustaba hacer revuelo", fue prolífico a lo largo de su vida, al crear unas 35.000 obras y continuando su actividad hasta el final de su vida.

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La gran mayoría de la colección de obras de Hockney será donada a fundaciones, galerías y otras instituciones públicas de todo el mundo para preservar su legado, indica el dominical británico.

Nacido en Yorkshire (norte de Inglaterra) el 9 de julio de 1937, Hockney fue un artista muy abierto a trabajar con las nuevas tecnologías, y sus últimas obras las pintó íntegramente con un iPad.

En el Reino Unido, con sus gafas redondas, su personalidad cercana, su distintivo acento de Yorkshire y su inseparable gorra, Hockney era considerado parte del patrimonio nacional.

Al haber nacido bajo el cielo gris de la ciudad industrial de Bradford (condado de Yorkshire), el artista quedó cautivado por la luz y las libertades de la California de los pasados años 60, convirtiendo ese estado en su residencia principal durante 40 años.

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A lo largo de más de siete décadas, su visión alegre lo convirtió en uno de los artistas más populares del mundo, responsable de algunas de las imágenes más memorables. Algunas de sus obras batieron récords en las subastas.

Fue un hombre abiertamente gay en una época en que la homosexualidad aún era ilegal en el Reino Unido, pero aprovechó con entusiasmo la oportunidad de explorar su sexualidad.

Así, realizó una serie de pinturas con hombres desnudos o semidesnudos que más tarde describió como "propaganda homosexual". EFE