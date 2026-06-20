Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya 17 muertos, entre ellos un militar

Nuevos bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano han dejado al menos 17 muertos desde las 09.00 de esta mañana, entre ellos un militar, en la continuación de una ofensiva que amenaza con hacer descarrilar el delicado acuerdo preliminar de paz alcanzado el pasado domingo entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor de las milicias chiíes de Hezbolá que se enfrentan al Ejército israelí.

El Ejército de Líbano, en su mensaje que confirma la muerte del militar, ha denunciado la continuación desde esta mañana de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". El Ejército israelí ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.

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"Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado de que otro bombardeo israelí ha matado a cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en la localidad de Berish, y hay que sumar otro fallecido más en un bombardeo sobre la localidad de Arabsalim, que ha destruido un edificio y sepultado a siete personas entre los escombros, cuyo estado de salud se desconoce.

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La NNA tiene constancia además de ataques aéreos adicionales en las localidades de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz.

Solo en Nabatiye, uno de los epicentros del conflicto, la Defensa Civil libanesa anunció que los ataques israelíes habían causado la muerte de 16 personas el sábado.

Los equipos de Defensa Civil, movilizados "desde las primeras horas de la mañana" en el distrito de Nabatiye en respuesta a los "ataques en curso contra la zona", trasladaron a "16 muertos y 12 heridos" a los hospitales, según informó la organización en un comunicado.

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El Ejército israelí, por su parte, ha explicado que esta nueva ola de bombardeos ha sido ordenada en respuesta a nuevos ataques nocturnos de Hezbolá. Las milicias, asegura, "dispararon más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes" que han invadido el sur de Líbano para crear, aduce el Gobierno israelí, una "zona de seguridad" respecto a las comunidades del norte de Israel.