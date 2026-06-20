Al menos diez muertos en ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, incluido un cámara de Al Yazira

Al menos diez personas han muerto y varias más han resultado heridas este sábado en ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde octubre.

Cuatro personas han muerto, entre ellas dos niñas y una mujer, a causa de un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza. Fuentes médicas han confirmado a la agencia de noticias palestina Sanad el balance provisional del bombardeo que ha alcanzado uno de los edificios que todavía quedaban en pie en la conocida avenida de Thalatheny.

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También se ha informado de la muerte del cámara de la televisión panárabe Al Yazira Ahmed Samir Washá en un bombardeo sobre un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. En ese mismo incidente han muerto también Sabai Abú Hasna y Muhamad Abú Qarqud y ocho presonas más han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Al Nasser.

Por otra parte, un dron israelí ha matado a una persona y ha herido a toras siete tras disparar contra un grupo de ciudadanos reunidos en la parte occidental de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Los heridos han sido trasladados al Hospital Al Nasser.

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Una mujer gazatí ha muerto por disparos israelíes en Beit Lahiya, en el norte del enclave palestino y un hombre, Ahmed Munir al Zaza, ha muerto en un ataque israelí en el norte de la ciudad de Gaza.

Otro dron ha atacado el barrio del Jeque Raduán de la ciudad de Gaza y ha herido a cuatro personas, una de las cuales está en estado crítico en el Hospital Al Shifa.

En Rafá, en el sur de la Franja, carros de combate israelíes desplegados al sur de la ciudad han bombardeado varios domicilios, y buques de guerra israelíes han disparado de forma "intensiva" en esta misma zona. También ha habido fuego de carros de combate y varios sobrevuelos de aviones militares en Jan Yunis.

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El Ministerio de Salud gazatí recuerda, en su último balance, que más de 1.000 palestinos (1.007, concretamente) han muerto durante el último alto el fuego que comenzó el 10 de octubre del año pasado en bombardeos israelíes que han dejado además 3.165 fallecidos.

Un total de 73.018 han muerto y 173.273 han resultado heridos en ataques israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.