El Consejo de Seguridad de la ONU alerta del riesgo de "atrocidades en masa" en la ofensiva de las RSF en Sudán

El Consejo de Seguridad de la ONU ha advertido este sábado de que la llegada de refuerzos e las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a El Obeid, en Sudán, suponen un riesgo de "atrocidades en masa" en el asalto a la ciudad en el marco de la guerra que enfrenta a las Fuerzas Armadas sudanesas con las RSF.

"Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su alarma por las informaciones de los cuantiosos refuerzos militares recibidos por las RSF en las inmediaciones de El Obeid, lo que supone un riesgo de posible ofensiva terrestre contra la ciudad", ha apuntado el Consejo en un comunicado.

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Por ello, advierten del "peligro de atrocidades en masa" e "instan a las RSF a cesar de inmediatio su ataque sobre El Obeid". Además, han expresado su "profunda preocupación" por la "continua violencia" en todo Sudán, en particular en los estados de Kordofán, lo que podría "agravar aún más la penosa situación humanitaria". Así, emplazan a las partes en conflicto a "cesar de inmediato los combates".

"Todas las partes deben rproteger a los civiles, cumplir con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, y cumplir con los compromisos recogidos en la Declaración de Yeda", prosigue el comunicado.

En cualquier caso piden que "se investiguen todos los abusos e incumplimientos" para que los responsables "puedan rendir cuentas" y que se facilite el acceso a las organizaciones humanitarias y el tránsito de civiles.

Los miembros del Consejo piden asimismo que todos los países miembro de la ONU se abstengan de una interferencia externa y apoyen las iniciativas para lograr "una paz durardera, el cumplimiento de las obligaciones conforme al Derecho Internacional y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad pertinentes, incluida la 2791".

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Por último, expresan su apoyo "inequívoco" a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Sudán. "Los miembros del consejo reafirman su rechazo a la creación de un gobierno paralelo en las zonas controladas por las RSF", concluyen.

El Obeid es la capital del estado de Kordofán Norte y sus habitantes llevan más de 18 meses sometidos a condiciones similares a las de un asedio.

El conflicto de Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas sudanesas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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