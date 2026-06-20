Expresidente mexicano Felipe Calderón pide regalías de FIFA para familia del pato Merlín

Ciudad de México, 20 jun (EFE).- El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) pidió este sábado a la FIFA "mocharse (cooperar)" con regalías o un apoyo económico a la familia del pato Merlín, el ave que se hizo viral durante el Mundial 2026 y que fue nombrada embajadora oficial de la Ciudad de México como sede del torneo.

“Sí, muy bien. Llegó ‘como un regalo’, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico”, escribió Calderón en X, al responder a la publicación de la cuenta de FIFA World Cup 26 Mexico City que presentó a Merlín como embajador.

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El exmandatario sostuvo que la FIFA, medios internacionales y otros actores están obteniendo beneficios con la imagen del pato Merlín, por lo que la popularidad no debería quedarse solo en reconocimiento.

“No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del Mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. ¡Móchense!”, afirmó Calderón, en una publicación que acumulaba más de 138.000 visualizaciones.

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La cuenta oficial de la ciudad sede había señalado el viernes que “el pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande”, además de destacar que representa “una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana” y que “el alma chilanga también tiene plumas”.

Merlín alcanzó notoriedad el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial, cuando fue visto con una camiseta de la selección mexicana junto a Cristian, uno de los hijos de Karla Gómez, mientras vendían agua y refrescos en calles bajo la lluvia en la capital mexicana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum también invitó a Merlín y a su familia a una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, al considerarlo un símbolo de la cultura mexicana durante el Mundial.

En entrevista con EFE, Gómez, madre soltera de Carlos y Cristian, dijo que la familia nunca se separa y se definió como una “parvada”, en la que Merlín es tratado como hijo y hermano.

La dueña del pato afirmó que no le parece justo que empresas lucren “con el amor” y adelantó que iniciará el registro de la marca Merlín para abrir colaboraciones formales con empresas y cooperativas mexicanas, como Pascual Boing. EFE