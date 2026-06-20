Graham Potter: "El resultado es un poco duro"

Houston (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Graham Potter, seleccionador de Suecia, afirmó este sábado que el 5-1 sufrido este sábado en Houston contra Países Bajos es un "resultado un poco duro" considerada la actuación de su selección.

"El resultado es un poco duro, no digo que merecimos ganar el partido, obviamente, pero creo que tenemos que sacar las cosas positivas y aprender", afirmó Potter en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

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La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

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"Decepcionados con la primera mitad. Fue un partido grande, una gran oportunidad, y nosotros somos un equipo en desarrollo, pero creo que Países Bajos jugó muy bien", dijo Potter.

"Fuimos un poco pasivos, es un disgusto, vamos a ser mejores", añadió.

Potter consideró que "siempre hay cosas que puedes hacer mejor", pero destacó el nivel y la experiencia internacional de su rival.

"Tenemos que entender dónde estamos en nuestro viaje", aseguró. EFE

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