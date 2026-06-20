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Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano pese a nueva tregua

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Beirut, 20 jun (EFE).- Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques israelíes contra el sur del Líbano, informaron medios oficiales libaneses, pese a la nueva tregua en vigor desde ayer, viernes, entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

La población de Arab Salim fue la más castigada con dos ataques aéreos lanzados por "aviones de guerra israelíes" a las 6.30 hora local (3.30 GMT) en la que murieron al menos tres personas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.EFE

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