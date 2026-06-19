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Presidente de Canarias rinde homenaje "al arrojo" de las familias que fundaron Montevideo

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Montevideo, 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, homenajeó este viernes la "valentía" y el "arrojo" de las familias canarias que formaron parte de la fundación de Montevideo hace 300 años, en el marco de su visita al país sudamericano.

En diálogo con la Agencia EFE, Clavijo Batlle reconoció que Canarias afronta "un reto importante con el fenómeno migratorio", por lo que en esta oportunidad decidió ponerse en el lugar "de personas que metieron todas sus cosas en una maleta o en un baúl y se embarcaron rumbo a lo desconocido".

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"Aquí vinieron y aquí fundaron una ciudad y aquí, 300 años después, la huella de Canarias sigue presente y muy presente", dijo el presidente.

"Hoy lo que hemos querido es rendir homenaje a todo eso, a esa valentía y ese arrojo, a esas primeras y segundas familias que llegaron a Uruguay", sostuvo el presidente durante un acto simbólico en el que la delegación dejó una ofrenda floral en el 'Monumento al Primer Grupo de Familias Canarias que Poblaron Montevideo' ubicado en la Plaza España frente al Río de la Plata.

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En sus primeros días de visita en el país, Clavijo Batlle dijo haber visto como las distintas generaciones mantienen las costumbres canarias y un sentimiento de pertenencia, por lo que dedicó el homenaje también "a todas aquellas personas que a lo largo de 300 años han mantenido ese sentimiento de identidad canario que está tan presente".

En el marco de su visita al país sudamericano, Clavijo Batlle encabezó la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno uruguayo para afianzar los lazos históricos que unen a ambos territorios.

También recibió a familias canarias y descendientes y participó de un foro en el que animó a las empresas uruguayas a utilizar el archipiélago español como una plataforma intercontinental estratégica para dar el salto hacia los mercados de Europa y África.

Este viernes, está previsto que Clavijo Batlle participe, junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de un homenaje al prócer José Gervasio Artigas, en el 262 aniversario de su nacimiento. EFE

(foto) (video)

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