Paquita Sauquillo, Manuela Carmena, Cristina Almeida y la Relatora de la ONU Francesca Albanese, II Premios Pedro Zerolo

Las abogadas de Atocha Paquita Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, han sido galardonadas con la segunda edición de los Premios Pedro Zerolo.

Los galardones de ámbito nacional e internacional de la Fundación Pedro Zerolo están creados "con el firme propósito de mantener vivo el legado de igualdad, activismo y diálogo del recordado líder social". La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio a las 20:00 horas en el espacio cultural de los Teatros Luchana, en Madrid.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la convocatoria está dedicada íntegramente a la memoria democrática y al papel que han desempeñado las mujeres en la lucha por la conquista de la democracia, la justicia social y los derechos civiles.

"El jurado ha querido rendir homenaje de forma unánime a la trayectoria de cuatro mujeres juristas y activistas que han convertido la defense de los Derechos Humanos en el motor de sus vidas y carreras, convirtiéndose en referentes indispensables tanto en España como a nivel global", revela la Fundación.

PUBLICIDAD

A nivel nacional, el premio lo comparten tres figuras de la Transición democrática y el derecho laboralista español: Paquita Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida. "El galardón reconoce su valentía histórica como abogadas fundamentalmente ligadas a la defensa de los trabajadores, las mujeres y los sectores más vulnerables durante las décadas de dictadura y consolidación democrática", apunta.

Mientras, en el plano internacional, el galardón ha recaído sobre la jurista italiana y actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. "El premio distingue su rigurosa labor de documentación, fiscalización y denuncia pública en materia de derecho internacional humanitario, así como su firme constancia en la defensa de los Derechos Humanos frente a los conflictos geopolíticos actuales", subraya la Fundación.

PUBLICIDAD