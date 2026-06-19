Iluminar el interior de huevos sin eclosionar podría permitir revelar el sexo de los pollos para evitar su sacrificio

Científicos de HatchTech BV (Países Bajos) han demostrado una técnica no invasiva que utiliza luz para revelar el contenido oculto de los huevos de gallina, lo que podría ayudar a frenar la práctica de la industria cárnica de sacrificar miles de millones de pollitos machos al nacer.

El estudio, publicado en la revista 'Newton de Cell Press', descubrió que cuando la luz entra en la cáscara intacta de un huevo de ave, rebota varias veces, y los fotones viajan hasta dos metros dentro del diminuto interior de cuatro centímetros del huevo.

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Al iluminar la óptica de los huevos de gallina, los investigadores podrían determinar el sexo de un embrión en desarrollo, evaluar la calidad del interior del huevo y determinar si los huevos intactos han sido fertilizados.

"Este fenómeno, hasta ahora no observado, podría ayudar a investigar el contenido del huevo de forma no invasiva incluso durante el desarrollo embrionario en huevos fertilizados e incubados, abordando así el dilema ético del sacrificio de pollitos machos", afirma Lennard van den Tweel, investigador de la empresa de tecnología de incubadoras HatchTech BV en los Países Bajos y autor del estudio.

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Dado que los pollitos machos no pueden poner huevos y no crecen lo suficientemente rápido como para ser rentables, más de 300 millones son sacrificados cada año poco después de nacer solo en las incubadoras europeas. Esta práctica es ampliamente rechazada por los defensores de los derechos de los animales, y muchos países impulsan leyes para erradicarla.

Las técnicas de espectroscopia óptica que revelan de forma no invasiva las propiedades físicas, químicas o estructurales de una muestra mediante la luz se han utilizado tradicionalmente en medicina, incluso para mamografías y para monitorizar la función de los pulmones y el cerebro, así como para abordar cuestiones agrícolas, como la medición de frutas y madera, y aplicaciones medioambientales como la monitorización de la nieve.

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Si bien estas técnicas basadas en la luz también se han utilizado para estudiar las propiedades de los huevos, "la compleja forma en que la luz migra a través del huevo se ignora en gran medida", indica van den Tweel.

Para investigar las propiedades ópticas desconocidas de los huevos de gallina, los investigadores midieron el tiempo que tardan las partículas de luz, o fotones, en las longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas en recorrer distancias específicas al migrar a través de huevos enteros, estudiando el papel de la cáscara como una "esfera integradora" que atrapa los fotones dentro del espacio cerrado. El equipo analizó el comportamiento de los fotones a medida que la luz atraviesa las cáscaras intactas, tanto antes de la incubación como durante los ocho días de desarrollo embrionario.

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"Dos metros es una longitud de trayectoria muy grande, difícil de igualar con otros materiales naturales. El descubrimiento del efecto de esfera integradora dio sentido de inmediato a varios estudios que mostraban colas de emisión temporal que inicialmente se habían atribuido a la fluorescencia", comentan los investigadores.

Sin embargo, las propiedades ópticas "complejas e inusuales" de los huevos de gallina requerirán más investigación utilizando otros enfoques para que los investigadores puedan "desentrañar" completamente sus datos y mejorar la sensibilidad de la técnica desarrollada en este estudio, incide van den Tweel.

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Los investigadores también planean estudiar cómo cambian los efectos de los fotones que observaron a lo largo del proceso de desarrollo de un embrión de pollo y las propiedades ópticas de cada componente individual del huevo.

"La gran capacidad de dispersión de la cáscara del huevo de las aves podría haber evolucionado para proteger al embrión de la luz ultravioleta o para reducir la disipación de calor cuando los padres salen a buscar alimento", finalizan los expertos.

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