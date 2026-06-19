Ordenan a Ben Gvir retirar el vídeo que atormenta a la flotilla por infringir las normas electorales

El Comité Electoral Central de Israel ha ordenado este viernes al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a retirar de sus redes sociales el vídeo en el que se le ve atormentando a los activistas de la flotilla que fueron detenidos el mes pasado cuando pretendían llegar hasta la Franja de Gaza.

El fallo responde a una infracción electoral, ya que se considera que estaría haciendo propaganda de ese tipo utilizando bienes públicos, puesto que las imágenes fueron grabadas en instalaciones del Estado y en ellas aparecen agentes de los servicios de seguridad.

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Ben Gvir, uno de los integrantes más ultraderechistas de un Gobierno israelí ya sumamente conservador, ha sido además sancionado a pagar una multa de 23.000 séqueles (unos 6.700 euros), según recoge 'The Times of Israel'.

Aquel vídeo causó una importante polémica y la repulsa de los líderes de todo el mundo, así como el rechazo incluso dentro del Ejecutivo del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El jefe de la cartera de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, reprochó a su compañero de gabinete de "causar conscientemente daño al Estado con esta vergonzosa exhibición".

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