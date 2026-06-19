La bolsa de São Paulo cae un 1,64 % semanal ante el acuerdo logrado entre Irán y EE.UU.

São Paulo, 19 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró la semana con una caída acumulada del 1,64 %, debido a los efectos del acuerdo entre Irán y EE.UU. sobre el precio del petróleo y de las últimas decisiones de política monetaria en Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 168.333 puntos y se mantuvo estable, después de cinco retrocesos consecutivos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,17 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,164 reales para la compra y 5,165 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. que prevé un cese temporal de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasa alrededor de una quinta parte de la producción petrolera mundial.

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Eso llevó a un abaratamiento del precio del barril de crudo, lo que impactó el valor de la petrolera estatal brasileña Petrobras, cuyas acciones preferenciales se dejaron un 0,28 % este viernes en un nuevo retroceso.

En el ámbito doméstico, el Banco Central de Brasil recortó en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, pero no aclaró si en los próximos meses continuará con las reducciones o cambiará de curso, lo que provocó incertidumbre en los mercados.

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Los papeles que más valor perdieron durante la jornada fueron los de la cárnica Minerva (-5,1 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (-3,8 %).

En la punta contraria, las acciones que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+10,5 %) y las del grupo textil Azzas (+8,3 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 27.700 millones de reales (unos 5.300 millones de dólares o 4.680 millones de euros) en alrededor de 2,7 millones de operaciones. EFE