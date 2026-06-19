Félix Sabroso, premio Luna de València 2026: "Mi consejo para la juventud es la rebeldía"

València, 19 jun (EFE).- El realizador y guionista canario Félix Sabroso, al que se le hará entrega del premio Luna de València esta noche durante la gala de inauguración de Cinema Jove, ha instado a los nuevos cineastas a que tengan "rebeldía" y a que busquen "su propia voz en la creación, sin ceder al algoritmo que imponen las plataformas".

El galardón del festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana distingue "una mirada creativa caracterizada por su versatilidad en géneros y formatos de la industria audiovisual".

E homenajeado se ha declarado "conmovido" por este reconocimiento y ha reflexionando sobre su momento vital en un encuentro con el público dirigido por la directora de la cita cultural, María Albiñana.

"Estoy en un buen momento, porque el entusiasmo de las primeras veces lo mantengo intacto, pero me he permitido el ensayo y error para afinar el resultado", ha afirmado Sabroso, ha informado la Generalitat.

Tras formarse como guionista entre Madrid y Nueva York, Sabroso inició su andadura profesional en Televisión Española escribiendo para diversos formatos de entretenimiento.

Su salto a la dirección y al guion cinematográficos se produjo en 1996 con la comedia 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí', desarrollada en tándem con Dunia Ayaso, su pareja artística y sentimental hasta su fallecimiento en 2014.

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El cine ha sido, en sus propias palabras, "un amante infiel", que a veces le abandona. A lo largo de su prolífica trayectoria, el cineasta ha seguido encadenando largometrajes de gran calado crítico y comercial como 'Los años desnudos' (2008), 'La isla interior' (2009) y 'El tiempo de los monstruos' (2015), que han recorrido festivales internacionales.

Sabroso ha profundizado a lo largo de la charla en los dos extremos que ha habitado en su profesión, el éxito y el fracaso, ambos paralizantes: "Cuando algo no ha salido bien, lo he aparcado y me he puesto automáticamente en otro proyecto. Yo le he sacado mucho partido al fracaso, porque he reconducido y he dado pasos nuevos. No he abandonado nunca, pero no es por un acto de valentía, sino porque no tenía otra opción".

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Su éxito más reciente es la serie 'Furia', creada y dirigida para HBO Max, cuyo estreno global el pasado año concitó el aplauso unánime de la crítica internacional en cabeceras de la talla de The New York Times, la revista Time y destacados medios de Francia, México y Argentina.

"A pesar de haber sido concebida para una plataforma global, donde podría estar más mediatizada por las cifras, 'Furia' es una de mis obras más libres y arriesgadas -ha valorado Sabroso-. Tiene una forma de contar más arriesgada, cambia todo el rato".

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Actualmente, se encuentra inmerso en la posproducción de la segunda temporada de esta producción, que contará con un reparto encabezado por Carmen Maura, Maribel Verdú, Ana Mena, María León, Cecilia Suárez y Clara Sans, junto a Ana Torrent y Claudia Salas, que ya aparecieron en la primera.

Esta segunda entrega, ha descrito, se articula en torno "a la sensación de que la vida está para ser expuesta y que todo es susceptible de convertirse en lucrativo negocio de espectáculo".

El 'showrunner' ha avanzado que ya se encuentra escribiendo una tercera temporada, donde de nuevo cederá el protagonismo a un grupo de mujeres.

"En el audiovisual reciente los papeles para mayores de 40 años son como criadoras, cuidadoras y dadoras de amor, pero no se representa al género femenino en la primera fila de combate de los cambios sociales y de las pulsiones humanas", ha criticado.

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