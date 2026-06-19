Convocan protestas en Yakarta al cumplirse una semana de manifestaciones anti Prabowo

Yakarta, 19 jun (EFE).- Un grupo de estudiantes universitarios ha convocado este viernes una protesta frente al Parlamento en Yakarta, cuando se cumple una semana de las manifestaciones contra la gestión económica y social del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

La concentración de hoy, organizada por el Consejo Ejecutivo Estudiantil (BEM) de la Universidad Trisakti, reclama cambios en la gestión económica del país, abordar problemas como la corrupción y fortalecer el poder popular en la política.

"Indonesia en emergencia: Ciudadanos unidos demandan", es el lema de la protesta prevista para las 13:30 hora local (6:30 GMT), organizada por "la defensa de los valores de la democracia, la justicia y la hegemonía civil", apunta la agrupación en sus redes.

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El portavoz de la Policía en la capital informó de un despliegue de más de 4.200 efectivos, recoge la agencia pública Antara.

En el centro del descontento popular se encuentra el programa de comidas escolares gratuitas, impulsado por Prabowo y rodeado de controversia por los altos costes y los numerosos casos de intoxicaciones alimentarias de alumnos registrados.

La Agencia Nacional de Nutrición, que gestiona el polémico programa de comidas, anunció en la noche del jueves una serie de ajustes que incluye la interrupción del programa durante el periodo de vacaciones escolares y una serie de recortes en gastos.

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Según apuntó el organismo en un comunicado, estas medidas forman parte de un plan de reorganización y "mejora de la eficiencia" que ayudará a ahorrar unos 3 billones de rupias (168 millones de dólares o 147 millones de euros).

Las protestas comenzaron el pasado día 12, cuando miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del archipiélago para exigir al Gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población, y han continuado esta semana.

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El país está impactado por los ajustes en los precios del combustible y un desgaste reputacional de Indonesia ante las medidas de Prabowo, tachadas de populistas por sus detractores.

Los manifestantes también acusan a Prabowo de un creciente autoritarismo por medidas como la militarización de las instituciones o la creación de un fondo soberano bajo su supervisión. Sus críticos le que acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

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"El gobierno debería priorizar la hegemonía civil como fundamento de la democracia, en lugar de permitir que los límites entre los espacios civiles y militares se difuminen cada vez más", subraya la organización estudiantil en su convocatoria.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés, que le acusan de un retroceso general en las libertades. EFE

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(foto)(vídeo)