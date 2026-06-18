Rutte, "feliz" con la reprimenda de EEUU a los aliados europeos: "Tenemos que decirnos la verdad unos a otros"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha mostrado "feliz" con la reprimenda que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dado a los aliados europeos por no elevar lo suficiente el gasto en defensa y por no ayudar a Washington en su ofensiva contra Irán, esgrimiendo que es bueno "decirse la verdad unos a otros".

"Estoy feliz de que lo haya hecho porque tenemos que decirnos la verdad unos a otros. Esta Alianza está atravesando una transformación masiva, probablemente la mayor de su historia, para construir esta OTAN 3.0, y eso también significa que hay algunas aguas turbulentas. Es una fase complicada", ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que ha tenido lugar este jueves.

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Rutte ha argumentado que el mensaje detrás de las críticas del jefe del Pentágono hay una intención de "mantener presión" al resto de aliados. Durante el intercambio con sus homólogos, ha detallado el jefe de la OTAN, Hegseth ha criticado que pese a los compromisos de los Estados miembro por invertir más en defensa, "todavía algunos se contienen un poco y necesitan hacer más".

El también ex primer ministro de Países Bajos ha defendido que Estados Unidos ha expresado este jueves "una fuerte compromiso con la OTAN muy claro", dentro de la necesidad de hacer realidad "una distribución más equitativa de responsabilidades" para la defensa colectiva del Viejo Continente.

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Preguntado por algunas de las descalificaciones expresadas por el secretario de Defensa norteamericano, como que la reticencia de la Alianza a involucrarse en Irán fue "vergonzoso", se ha limitado a responder que no va a comentar "cada palabra que dice cada aliado" porque "nunca" lo hace.

También ha justificado que Hegseth se fuera antes de que finalizara el Consejo del Atlántico Norte celebrado este lunes, no esperando ni tan siquiera a reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "Estuvo casi dos horas escuchando el debate (...) sabíamos que tenía que marcharse pronto porque tenía compromisos previos. Pero estuvo casi dos horas escuchando el debate".

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Las declaraciones de Rutte se producen después de que Hegseth haya cargado este jueves contra varios socios europeos de la OTAN por negarse a facilitar bases, puertos y permisos de sobrevuelo para las operaciones militares estadounidenses contra Irán, llegando a acusarles de poner "en riesgo a los hijos e hijas de América" durante el conflicto y calificando de "vergonzoso" su rechazo a ofrecer ayuda a Washington.

Durante su intervención en el Consejo del Atlántico Norte, ha llegado a decir que la Alianza "ha sido un tigre de papel y una calle de sentido único" durante muchos años, y también ha cargado contra los aliados europeos por poner el foco en "la equidad de género" y el "cambio climático" en lugar de "en tanques y cazas".

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