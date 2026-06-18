Agencias

Llega a Venezuela "presidenta" del viejo Parlamento opositor para reunión sobre transición

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Caracas, 18 jun (EFE).- La opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y cuyo control tuvo la oposición, regresó este jueves a Venezuela tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en el país caribeño.

Figuera, quien es la cabeza de lo que considera como el "último" poder "legítimamente" electo en Venezuela, se reunirá con el encargado de negocios de EE.UU., Jhon Barrett, y el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, según indicó la propia exdiputada en declaraciones a la prensa, durante su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. EFE

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