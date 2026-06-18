España lamenta que Europa abra una época de exclusión y expulsión de inmigrantes

Madrid, 18 jun (EFE).- El Gobierno español lamentó este jueves que Europa deje atrás sus valores fundacionales como la solidaridad, la justicia y la cohesión social para abrir una época de exclusión y de expulsión de aquellas personas que considera que no son dignas de compartir el proyecto europeo, en referencia a los inmigrantes irregulares.

"¡Qué duro, qué triste!", exclamó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en relación con la aprobación el miércoles del Reglamento de Retornos de la UE, que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, entre otras medidas.

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En un acto organizado con motivo del Día del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio, Cancela pidió "estar en pie", "alzar la voz", votar en contra y cuestionarse que se hable tanto de retornos y terceros países sin reflexionar dónde están los derechos humanos, las garantías y las personas.

La secretaria de Estado aseguró que la defensa de los derechos humanos caracteriza la política migratoria del Ejecutivo y representa "lo que piensa la inmensa mayoría" de los españoles, a pesar de los que utilizan a los inmigrantes y refugiados como elemento de confrontación, exclusión y expulsión hacen más ruido.

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En este sentido, denunció a quienes vinculan inseguridad con inmigración sistemáticamente con planteamientos "de odio, de racismo y de xenofobia", reprochó.

Sobe la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el Gobierno, Cancela aseguró que el número de solicitudes ha superado ya las expectativas oficiales, aunque sin aportar datos.

Ahora, lo más importante es que esto se pueda concretar para que estas personas tengan "una oportunidad inmediata" de incorporación a la vida laboral legal y la ciudadanía activa, subrayó. EFE