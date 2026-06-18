El expresidente mexicano Felipe Calderón alerta de que la polarización "está prevaleciendo" sin instituciones

El expresidente de México, Felipe Calderón, ha alertado este jueves de que "la polarización está prevaleciendo sin democracia y sin instituciones". Ha intervenido en un debate con otras personalidades políticas en el congreso 'La oportunidad del futuro', organizado por Fundación Ibercaja para celebrar el 150 aniversario de la entidad bancaria.

En el debate, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, Calderón ha señalado que la polarización se basa en "medias mentiras" y ha emplazado a dar formación a niños y jóvenes para que "sepan buscar la verdad, tener un criterio de diferenciación".

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Se ha quejado de que en México "no hay una protección auténtica de la información", indicando que acaba de desaparecer el Instituto de Derechos de la Información, tras lo que ha llamado la atención sobre los alcances políticos y de soberanía del "algoritmo", en alusión a la Inteligencia Artificial y las redes sociales.

Felipe Calderón ha mencionado la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016, con el objetivo no de hacer ganar a unos o a otros, sino "dividir a la sociedad" norteamericana, distribuyendo información para cerrar el denominado "pasillo central", ámbito en el que se entienden y llegan a acuerdos republicanos y demócratas.

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Este "modelo de intervención cibernética" se dio también en el Brexit y en el plebiscito colombiano, ha continuado Calderón, insistiendo en que el objetivo es "que la sociedad no se pueda entender".

También ha llamado la atención sobre la ciberseguridad, emplazando a garantizar la seguridad de los bancos, y ha alertado contra "los intentos cibernéticos de entrar en la política para disolver las democracias con la división interna".

"En la sociedad actual estamos educados para diferenciarnos, no entendernos y, quizás, odiarnos", ha lamentado Felipe Calderón, quien ha comentado que en México "hubo esfuerzos devastadores" durante los últimos siete años para "dividir entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, españoles y mexicanos", afirmando que "reventar la capacidad de entendimiento social y civil beneficia a los autócratas".

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Calderón ha criticado el populismo, que "propone soluciones fáciles donde no las hay" y ha dejado claro que "la verdad es compleja y no un brochazo más", tras lo que ha defendido el buen uso de la tecnología.

Por último, ha señalado que América Latina tiene que escoger y "la clave es que todos podamos convivir en las instituciones democráticas donde la libertad económica y política esté vigente, lo cuál solo puede ser con políticos, jueces y fiscales comprometidos con la legalidad".

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