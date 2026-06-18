EEUU ofrece 15 millones de dólares por la captura de dos cabecillas de la Mara Salvatrucha

Washington, 18 jun (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky'; y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias 'Cuervo'.

Según la acusación judicial en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluido el narcotráfico, el lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

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El Departamento de Estado ofrece hasta diez millones de dólares por la captura de Porky, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, y otros cinco millones por el arresto del Cuervo.

La investigación sobre ambos cabecillas está liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por miembros de varias agencias de la Administración estadounidense, dedicado a eliminar a los cárteles del narcotráfico.

El presidente Donald Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista a la Mara Salvatrucha, así como a los principales cárteles mexicanos de la droga y a la organización venezolana Tren de Aragua.

La Mara Salvatrucha es una pandilla originada en Los Ángeles (California) en la década de 1980 entre jóvenes salvadoreños, y luego se expandió a Centroamérica y otras partes de Estados Unidos, donde opera mediante extorsiones, tráfico de drogas y otras actividades violentas. EFE

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