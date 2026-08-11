Pueblos indígenas colombianos cercanos al epicentro del terremoto piden ayuda humanitaria

Guardar

Bogotá/Pereira, 11 ago (EFE).- Los pueblos indígenas que habitan la cordillera occidental de Colombia y la cuenca baja del río Baudó, en el selvático departamento del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes sacudió gran parte del país, claman por ayuda humanitaria un día después de la tragedia.

"Como organización indígena nacional que acompaña y representa a comunidades indígenas en diferentes regiones del país, especialmente en el departamento del Chocó, hacemos un llamado urgente para gestionar y garantizar ayuda humanitaria inmediata para las comunidades afectadas", dice un comunicado de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.

PUBLICIDAD

Según esta organización, las ayudas se requieren de manera urgente en los municipios de Litoral del San Juan, en el límite entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, cerca del puerto de Buenaventura.

Asimismo, los municipios chocoanos de Alto Baudó, Bajo San Juan y San José del Palmar, donde se localizó el epicentro del potente terremoto, según el Servicio Geológico Colombiano.

En imágenes grabadas por habitantes de la zona y conocidas por EFE este martes, se observan las ondas sísmicas del terremoto que sacuden fuertemente la tierra, causando pánico entre los pobladores de esa parte de la cordillera occidental.

Según las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, en la zona persisten dificultades para establecer comunicación, debido a las condiciones de conectividad, las distancias y el aislamiento geográfico que enfrentan algunas de estas comunidades.

El terremoto ha causado en total cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que las personas fallecidas son 188 hasta el momento. EFE