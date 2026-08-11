Ex presos políticos piden más liberaciones a la delegación opositora en diálogo venezolano

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Caracas, 11 ago (EFE).- Un grupo de ex presos políticos de Venezuela se reunió con la delegación opositora que encabeza el diálogo con el chavismo y solicitó más liberaciones de estos detenidos, informaron este martes algunos de los implicados en el encuentro.

"Hoy nos reunimos (...) familiares de los presos políticos y ex presos políticos para hablar sobre la libertad de quienes todavía permanecen injustamente tras las rejas", dijo en un mensaje en Instagram el dirigente Roberto Marrero, quien estuvo detenido por razones políticas y regresó en mayo pasado a Venezuela tras casi seis años en el exilio.

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El opositor alabó el trabajo de la comisión, liderada por la exdiputada Dinorah Figuera, que aseguró está trabajando "por la transición" tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos.

Figuera, por su parte, confirmó el encuentro y reiteró que está trabajando para "lograr una Venezuela democrática y libre".

"Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos, quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa", dijo la opositora en X.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 382 presos políticos, luego de cientos de liberaciones ocurridas este año en medio de un proceso de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía en febrero que, en su mayoría, favoreció a personas con libertad restringida.

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En el proceso, impulsado por Estados Unidos, el chavismo y un grupo de la oposición, integrado por exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González, acordaron el jueves pasado mantener hasta este miércoles 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología, las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas.

Las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

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También, acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas". EFE