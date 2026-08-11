Reserva bitcóin de El Salvador sube a 7.740 monedas, valoradas en 492 millones de dólares

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San Salvador, 11 ago (EFE).- La llamada reserva estratégica de bitcóin de El Salvador subió este martes a 7.740 monedas, valoradas en más de 492,4 millones de dólares, a un mes de cumplirse cinco años de la entrada en vigor de la ley que permite su uso en el país centroamericano, según registros oficiales del portal bitcoin.gob.sv/es.

De acuerdo con los registros oficiales, el Gobierno pasó de poseer 7.517 bitcoines en diciembre de 2025 a 7.740 monedas en la segunda semana de agosto 2026, sumando 223 más con la estrategia de comprar un bitcóin diario.

El Gobierno salvadoreño sumó un bitcóin más el lunes con una nueva compra, con lo que se posiciona como el segundo país del mundo con mayor acumulación de bitcóin por compra directa, solo superado por Bután, según lo indica en una información el periódico local Diario El Salvador, afín al Gobierno.

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Impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la Ley Bitcóin fue aprobada el 8 de junio de 2021 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), y sus 16 artículos entraron en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Con su promulgación, El Salvador se convirtió el 7 septiembre de ese año en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se constituyó como la principal apuesta económica del presidente Bukele.

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No obstante, la iniciativa no tuvo el alcance esperado y la mayoría de la población salvadoreña no lo utilizó en su día a día, con lo que el bitcóin se convirtió en un asunto para entusiastas de las criptomonedas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ente financiero con el que el Gobierno llegó en 2024 a un acuerdo económico -que no se ha materializado- limitó el uso y la compra de la moneda digital, y el Congreso salvadoreño eliminó en enero de 2025 la obligación de aceptar el bitcóin y suprimió el papel estatal en su uso.

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Por el momento, se desconoce si la reserva de este activo digital será utilizada por el Ejecutivo de Bukele para financiar un proyecto específico a corto o a mediano plazo.

Diversos estudios de encuestadoras en El Salvador han señalado que el 92 % de la población no utilizó el bitcóin en 2024, año en el que registró su menor uso desde 2021.EFE