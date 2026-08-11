Pionyang lanza al menos un misil balístico hacia el mar de Japón tras criticas a Tokio

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Seúl, 12 ago (EFE).- Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticar a Tokio por describir a Pionyang como una "amenaza grave e inminente" para justificar su "imprudente" fortalecimiento militar.

El Ejército de Corea del Sur detectó el lanzamiento hacia las 6:00 hora local (21:00 GMT del martes) desde los alrededores de Wonsan, en la provincia oriental de Kangwon, en dirección hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas.

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El Ministerio de Defensa Japonés, por su parte, también detectó el lanzamiento y confirmó que el proyectil ya había caído, sin especificar el lugar exacto. Seúl y Tokio tampoco han detallado el tipo exacto de misil, su distancia de vuelo u otros detalles por el momento. EFE