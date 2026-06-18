Aficionados del Inglaterra-Croacia bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio

Arlington (Dallas), 18 jun (EFE).- Los 'sedientos' aficionados que acudieron a Arlington para presenciar el miércoles el encuentro de la primera jornada del grupo L del Mundial entre Inglaterra y Croacia se bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio AT&T.

El local Texas Live! destacó que vendió más cervezas que lo que suele ser habitual en un partido de play off de los Dallas Cowboys, en una jornada con altas temperaturas que propició que los seguidores de ambos equipos se refugiasen en bares antes del comienzo del partido.

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La presencia de los hinchas ingleses también se notó en Dallas y más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores del conjunto de Los Tres Leones, que se bebieron 5.000 cervezas la noche del sábado y fue complicado desalojarlos. EFE