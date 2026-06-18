Afición escocesa aplaudirá un minuto del Escocia-Marruecos en homenaje a hincha fallecido

Nueva York, 18 jun (EFE).- El grupo de aficionados escoceses The Tartan Army pidió que los asistentes del Escocia-Marruecos de este viernes en la sede de Boston aplaudan durante el minuto 76 en memoria de Donny Strathie, un aficionado escocés que falleció esta semana y no pudo llegar a animar a su selección en el Mundial.

"Significaría mucho para su familia si pudiéramos organizar un minuto de aplausos durante el minuto 76. Descansa en paz, Donny", expresó ayer el grupo de aficionados escoceses The Tartan Army (Ejército del Tartán) en la red social X.

Donny Strathie falleció a los 76 años el pasado domingo en el hotel en el que se alojaba en Boston. Tenía una entrada para el Escocia-Marruecos, que hubiera sido su primer partido de Copa del Mundo.

Escocia, que no disputaba un Mundial desde Francia 1998, donde no ganó ningún partido, venció 1-0 a Haití el pasado sábado en su primera victoria mundialista en 36 años.

El aficionado escocés fallecido era un miembro habitual del grupo de aficionados The Tartan Army, con el que había viajado por Noruega, Croacia, Malta, Francia, Países Bajos o Portugal animando a su selección durante los clasificatorios para el Mundial o en amistosos.

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Tanto familia como amigos, algunos de ellos que viajaban desde Canadá para el partido, pidieron al resto de aficionados escoceses que asistan al partido que recuerden a Strathie.

New England Revolution de la MLS y New England Patriots de la NFL, los dos clubes profesionales que juegan de local en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), enviaron sus condolencias a la familia a través de mensajes en X. EFE

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