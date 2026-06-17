Agencias

Warsh dice que la Fed creará grupos de trabajo en áreas concretas, incluyendo empleo e IA

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Washington, 17 jun (EFE).- El nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, anunció este miércoles en rueda de prensa la creación de cinco grupos de trabajo independientes en la entidad para analizar sendas áreas concretas, incluyendo una que versará sobre productividad y empleo y el impacto que la inteligencia artificial (IA) está teniendo en ambas.

Entre las otras cinco áreas se cuenta también una destinada a comunicación de políticas de la entidad, algo que Warsh quiere modificar tras explicar hoy mismo que se han modificado los formatos de los comunicados que se publican al término de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se reúne ocho veces al año durante dos días para decidir la política monetaria de EE.UU. EFE

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