Un teatro de Londres cambiará de nombre en homenaje a la actriz británica Judi Dench

Londres, 17 jun (EFE).- El actual teatro Shaftesbury, situado en el corazón de Londres, cambiará de nombre el próximo año en reconocimiento a la galardonada actriz británica Judi Dench y su contribución a las artes escénicas británicas.

Con este renombramiento, que se hará efectivo en febrero de 2027, el teatro independiente más grande del West End londinense se convertirá en el primero de la ciudad en llevar el nombre de una actriz, informó el Shaftesbury en un comunicado.

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"El teatro Shaftesbury siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón", aseguró Dench en una nota tras conocer la noticia.

"Que este hermoso teatro lleve mi nombre es realmente emocionante. El teatro en vivo sigue siendo fundamental para contar historias y entretener al público, algo que he intentado hacer durante toda mi trayectoria profesional", agregó la actriz.

A sus 91 años, Dench pasa así a formar parte de un selecto grupo de personalidades de las artes escénicas, como los compositores Stephen Sondheim e Ivor Novello, que poseen un teatro londinense en su honor.

"No celebramos lo suficiente a las mujeres brillantes en los nombres de nuestros teatros del West End, así que estamos encantados de que su nombre ilumine para siempre nuestra entrada", aseguro la directora ejecutiva del teatro, Eleanor Lang.

Dench inició su carrera artística en el teatro, consagrándose como una de las intérpretes más importantes de la escena británica, antes de dar su salto a la televisión y al cine, con papeles tan icónicos como el de 'M' en la saga de James Bond.

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En su palmarés cuenta con un Óscar por Shakespeare in Love (1998), seis premios BAFTA, siete Olivier, dos Globos de Oro y un Tony. Además, recibió el título de dama del Imperio Británico en 1988.

De acuerdo con el actual teatro Shaftesbury, confían que ceder su nombre a "una de las actrices más grandes de nuestro tiempo" garantice que el legado de Dench siga "inspirando a las futuras generaciones de artistas y espectadores por igual". EFE

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