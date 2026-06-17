Un once sin revolución, pero con matices… ¿y con Lamine Yamal?

Chattanooga (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El once titular de España para el segundo partido del Mundial sufrirá retoques respecto al del debut. El 0-0 ante Cabo Verde obliga a reaccionar. Eso sí, sin revolución. El centro del campo apunta a ser el mismo, mientras que el extremo izquierdo busca candidato tras la circunstancial apuesta fallida por Gavi ; y Lamine Yamal gana enteros para ser titular ante la necesidad de sumar los tres puntos.

La presencia del futbolista del FC Barcelona en el once titular no hubiera sido tan necesaria contra Arabia Saudí de haber logrado los tres puntos frente a Cabo Verde. Sin embargo, el resultado manda y la urgencia es mayor, por lo que, tras su 20 minutos en el debut, su titularidad está encima de la mesa.

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Primeros minutos desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que pudo apartarle del Mundial. Sin embargo, formó parte de la lista de 26 convocados ya que los plazos de recuperación estimados le permitían estar recuperado para la fase de grupos.

Con la cautela necesaria para evitar riesgos y tras cuatro entrenamientos con el grupo, Lamine Yamal fue el principal recurso de Luis de la Fuente desde el banquillo en busca del gol de la victoria ante Cabo Verde. No llegó, pero el extremo dejó muestras del futbolista diferencial que es.

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“Condiciona y cambia los partidos”, aseguró Mikel Merino recientemente. Y eso es lo que buscará el seleccionador español contra Arabia Saudí.

En el foco de la crítica por su once titular y sus cambios, Luis de la Fuente maneja alternativas. Esas que no se planteó para el debut ya que tenía la idea clara en su cabeza; pero falló y le obliga a reaccionar.

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El debate de la portería lo acalló con su apuesta, esperada, por Unai Simón. Es su portero. La pareja de centrales no da pie a experimentos, con Cubarsí y Laporte. En los laterales, Marc Cucurella fue, con sus internadas por banda izquierda, de los mejores futbolistas del debut; mientras que Marcos Llorente, por el otro costado, fue menos protagonista.

Cohibido, sin mostrarse en ataque para dar amplitud al equipo, lejos de su rol con el Atlético de Madrid, el nombre de Pedro Porro aparece como cambio en el once en busca de un perfil diferente en ataque.

Por delante, el tridente Rodri-Fabián-Pedri es de plena confianza del seleccionador. Por ello, apunta a repetir. Eso sí, quizá con modificaciones en cuanto a los roles, ya que el mapa de calor de Pedri contra Cabo Verde estuvo más cerca del área que en la base del juego. Cambiar conceptos, sin cambiar futbolistas.

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Y en ataque aparece el abanico de opciones para el seleccionador. Con Lamine Yamal en banda derecha en lugar de un Ferran Torres que tuvo en su cabeza y su pie derecho dos goles para España en el debut, pero primero se encontró con el travesaño y después con el héroe del partido, el guardameta Vozinha.

Tampoco estuvo acertado Oyarzabal. El noveno jugador con más goles en la historia de la selección, 25 en 54 partidos, y que llegó al torneo sumando 12 goles en sus últimos 11 partidos, no entró en juego.

Es más, su nombre fue protagonista de un dato histórico. Según apuntó Opta, fue el primer jugador registrado desde 1966 que juega los primeros 30 minutos de un partido del Mundial sin tocar el balón ni una sola vez.

Entre Oyarzabal y Ferran, es el primero el que parte como favorito para ocupar la posición de ‘9’, mientras un perfil diferente como Borja Iglesias espera su oportunidad desde el banquillo, no la tuvo ante Cabo Verde a pesar del resultado, y Mikel Merino cuenta como centrocampista en los planes de Luis de la Fuente.

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Con Lamine Yamal y Oyarzabal queda un hueco libre en ataque. El más abierto de los tres: el extremo izquierdo. La apuesta por Gavi fue sorprendente, y, a la postre, errónea.

Luis de la Fuente quería reforzar el juego interior y darle protagonismo a los laterales, pero Cabo Verde supo contrarrestarlo. Por ello, la posición necesita un nuevo dueño ya que Nico Williams no está en condiciones de ser titular tras disputar sólo los últimos tres minutos ante Cabo Verde. Recuperado de su lesión muscular, pero sin poder salir de inicio aún.

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Sin el dueño de la banda izquierda durante la Eurocopa 2024, la polivalencia de Ferran le da opciones de repetir en el once, cambiando de costado, mientras dos posibles debutantes como Álex Baena y Yeremy Pino ganan enteros para revolucionar un ataque que se quedó sin marcar, escenario que no puede permitirse ante Arabia Saudí si España no quiere complicarse en exceso su presencia en las eliminatorias del Mundial.

Óscar Maya Belchí