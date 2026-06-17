Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo en los 60 días tras el memorando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ordenará bombardear Irán en caso de que no se llegue a un acuerdo con sus autoridades dentro del plazo de 60 días estipulado para ello a partir de la firma del memorando de entendimiento.

"Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", ha señalado en una rueda de prensa desde la localidad francesa de Évian, donde esta semana tiene lugar una cumbre de dirigentes del G7.

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El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado, una vez más, que el Gobierno de Irán ha accedido a renunciar a la posesión y desarrollo de armas nucleares, lo cual "se ve muy claramente en el acuerdo" alcanzado hace días. "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", ha insistido, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país asiático de toda la historia.

Las autoridades iraníes "trabajarán estrechamente con nosotros para remover el llamado material enriquecido que se encuentra en las profundidades de la tierra", ha señalado el mandatario estadounidense, quien ha amenazado de nuevo con atacar "con misiles Patriot" contra Irán "si intentan acceder" al uranio.

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Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza un acto para la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.