Agencias

Sánchez avanza la aprobación de un nuevo decreto anticrisis a finales de junio

Guardar
Google icon
Imagen Z7QG2L5K3FHQRNHUHZ4HG4DBBU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán.

Según ha explicado, será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

En la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha dicho que el Gobierno ya está hablando con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios y espera que esta vez se sume el PP para garantizar su aprobación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Brigitte Macron y las parejas de los líderes del G7 debaten con escolares sobre la IA

Infobae

China anuncia que proporcionará ayuda humanitaria a Irán y al Líbano

Infobae

La UE pacta simplificar las normas sobre productos químicos, cosméticos y fertilizantes

Infobae

Seúl reducirá una zona restringida a civiles fronteriza con Corea del Norte

Infobae

Thomas Partey pierde el recurso contra la denegación del visado por parte de Canadá

Thomas Partey pierde el recurso contra la denegación del visado por parte de Canadá