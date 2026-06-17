Los líderes del G7 piden una respuesta "firme y coordinada" frente al ébola

Los líderes de los Estados miembros del G7, reunidos en la localidad francesa de Évian-les-Vains, han realizado este martes un llamamiento a una respuesta "firme y coordinada" ante el resurgimiento del brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, a la par que se han mostrado decididos a "proporcionar y movilizar apoyo" para desarrollar y distribuir vacunas, diagnósticos y tratamientos en los próximos meses.

"Nosotros, los líderes del G7, hacemos un llamamiento a una respuesta firme y coordinada para abordar los riesgos para la seguridad sanitaria que plantea el resurgimiento del brote de ébola en RDC y Uganda", reza un comunicado conjunto de los líderes del G7 difundido por Reino Unido y que agrega que Egipto, India, Kenia y República de Corea, como socios del grupo, "también apoyan este llamamiento".

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Mostrándose "profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y la carga que la enfermedad está infligiendo a las comunidades afectadas", los líderes del grupo se han comprometido a "trabajar con los países socios" para hacer frente a las dificultades presentadas por la conflictividad de la zona del brote, en el noreste de RDC, y por la falta de vacunas, diagnósticos y terapias totalmente efectivas contra la cepa en cuestión del ébola, la Bundibugyo.

En cuanto a la violencia, estos países han lamentado que "la aplicación de medidas eficaces de salud pública se ve obstaculizada por el conflicto en curso", por lo que han exhortado a las partes involucradas "a que cumplan sus compromisos y apliquen plenamente" los acuerdos alcanzados, aludiendo a los compromisos entre RDC y Ruanda y el M23.

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DESTACAN LA COORDINACIÓN COMO PUNTO CLAVE

Por otro lado, ha exhortado "a los actores pertinentes a mejorar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos para garantizar la respuesta más rápida y eficaz" a la crisis provocada por el brote de ébola, llamando en este sentido a "la alineación con los planes y necesidades identificados por Naciones Unidas".

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Al hilo, los líderes del G7 han destacado como primer objetivo el "prevenir una mayor propagación, tanto dentro de la zona afectada en el este de República Democrática del Congo como a los países vecinos y otras partes del mundo".

"Continuamos monitoreando de cerca la evolución de la situación, junto con nuestros socios, para garantizar que este peligroso virus no se propague, ni siquiera a través de las fronteras", subraya el texto, que cita eventos como el Mundial de fútbol, celebrado en Norteamérica, antes de asegurar comprometerse a "fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales y a trabajar para lograr coherencia en los procedimientos de viaje, cuarentena y aislamiento adecuados y eficaces para las personas que hayan estado en las regiones afectadas".

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Asimismo, han manifestado su determinación a "proporcionar y movilizar apoyo para una respuesta global coordinada que facilite el desarrollo y la distribución eficaz de vacunas, diagnósticos y tratamientos específicos para combatir este brote en los próximos meses".

Por otro lado, poniendo en valor las aportaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países e instituciones, los líderes del grupo han realizado "un llamamiento a otros países y socios, más allá del G7, para que dediquen recursos a abordar esta amenaza global mediante los medios que consideren más apropiados".

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En este sentido, el comunicado adelanta que Estados Unidos "convocará una reunión de ministros de Exteriores del G20 para debatir nuevas acciones colectivas y obtener un mayor apoyo financiero para una respuesta global eficaz y coordinada ante esta emergencia de salud pública".

El llamamiento del G7 ha llegado cuando el brote de ébola acumula 837 casos y 196 muertes confirmadas, amén de 49 personas curadas y 376 pacientes en aislamiento u hospitalizados, según los datos difundidos por las autoridades de RDC este mismo martes. Los mismos reflejan una tasa de letalidad del 23,4%, mientras que la de seguimiento de contactos se sitúa en un 64,4%, notablemente por debajo del objetivo del 95%.

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Por ahora, la mayoría de casos corresponden con la provincia de Ituri, la más nororiental del país: "767 casos confirmados, es decir, el 91,6% del total de casos registrados" en RDC, según la información difundida por Kinshasa.