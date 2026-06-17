Condenados a 20 años de prisión por blanqueo tres ex altos mandos militares de República Dominicana

Un tribunal de República Dominicana ha condenado este martes a 20 años de prisión por su participación en una trama de blanqueo de capitales a tres ex altos cargos militares del país: el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres; el exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel Rafael Núñez de Aza.

"Los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como el coronel Rafael Núñez de Aza, han sido sentenciados a 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa", ha destacado el Ministerio Público dominicano en un comunicado publicado tras la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que incluye el pago de 400 salarios mínimos.

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A ellos se suman las condenas contra otro militar y una líder religiosa con penas de 15 años de cárcel, el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán a 15 años de prisión y al pago de entre 300 y 400 salarios mínimos en compensación por sus crímenes.

Asimismo, la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el mayor de Policía José Manuel Rosario Pirón, el teniente coronel Kelman Santana Martínez y el capitán de la Armada Franklin Antonio Mata Flores, así como la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez, han recibido la imposición de sendas penas de diez años de cárcel.

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Por su parte, el delator del caso, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, ha recibido una pena de cinco años de cárcel, si bien el tribunal ha dado la pena por cumplida por el tiempo transcurrido desde que comenzó el proceso legal.

Al calor del fallo, el fiscal adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha definido la decisión como "histórica". "En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público", ha destacado.

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"La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado a entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal", ha declarado.

Las sentencias han llegado al hilo de un largo juicio en el que las magistradas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo han mantenido que los acusados se beneficiaron de recursos del Estado mediante esquemas fraudulentos que comprometieron instituciones estratégicas, como el Cusep y el Cestur, cuyos exdirigentes han recibido, de hecho, dos de las mayores condenas.

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