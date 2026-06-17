LEA/AVC celebrará en julio en San Sebastián un congreso internacional sobre competencia en los mercados digitales

La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha organizado, en el marco de los Cursos de Verano de la EHU, un Congreso Internacional sobre competencia en los mercados digitales que tendrá lugar los días 14 y 15 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián y que contará con la participación de una veintena de personas expertas y representantes de las autoridades de competencia de Europa y América Latina.

La presidenta de LEA/AVC, Ainara Herce, abrirá el congreso, en el que se presentará la recientemente creada Red Iberoamericana de Competencia. Este evento busca reunir a académicos, estudiantes, profesionales, autoridades y actores del ecosistema tecnológico para reflexionar, debatir y proponer soluciones frente a estos desafíos.

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A través de conferencias y mesas redondas, el objetivo es "fomentar una comprensión crítica del rol que juegan los algoritmos, los datos, las plataformas digitales y las nuevas formas de intermediación en la competencia contemporánea, así como explorar los marcos regulatorios emergentes y las implicancias éticas del uso de IA en entornos económicos", han explicado desde LEA/AVC.

El congreso contará con la presencia de una veintena de personas expertas, académicas, profesionales y representantes de autoridades implicadas en la aplicación de las reglas de competencia y en la protección de los derechos consumidores, provenientes de la UE y de América Latina.

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Entre otras, tomarán parte María Elena Vásquez, presidenta de procompetencia de República Dominicana, María Luisa Tierno, jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales de la DG COMP de la Comisión Europea, Fausto Alvarado, director del Instituto Ecuatoriano de Competencia, Asier Sáez de Vicuña, director gerente de EJIE (Sociedad Informática de Gobierno Vasco), Nuno Cunha, presidente de la Autoridad de Competencia de Portugal, Susana Campuzano, directora de la Dirección de Competencia de la CNMC, o Rolando Díaz, consejero de CONACOM de Paraguay.