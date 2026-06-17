La Policía de Ecuador incauta dos toneladas de droga en zona costera con apoyo de EE.UU.

Guayaquil (Ecuador), 16 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este martes de la incautación de dos toneladas de droga, presuntamente cocaína, que fueron encontradas en el municipio de Jama, en la provincia costera de Manabí, en una operación realizada en cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El coronel John Cárdenas, jefe policial de Manabí, señaló que los agentes realizaron una intervención en un sector lleno de vegetación donde encontraron "varios vehículos presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas".

Entre esos vehículos hallaron 50 bultos que contenían múltiples paquetes rectangulares con la droga, de un peso aproximado de dos toneladas.

El jefe policial señaló que, por medio de las investigaciones, determinaron que el cargamento iba a ser embarcado en lanchas rápidas "hacia rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico internacional de drogas".

También, destacó que la operación evidenció "la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional".

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país y dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

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En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra estas organizaciones, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

Hasta finales de mayo, Ecuador había incautado más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE