La guardameta Laia López renueva hasta 2030 con el Real Madrid y se incorpora al primer equipo

La portera madrileña Laia López dio este miércoles el paso al primer equipo del Real Madrid femenino al renovar con el club madridista para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030, después de su paso por el juvenil y el 'B' merengues.

Según un comunicado, López se incorpora al primer equipo del Real Madrid para la temporada 2026-27, después de llegar al club en 2022 y jugar en el juvenil y en el Real Madrid 'B', conjuntos con los que ganó la Liga, ascendiendo a Primera Federación.

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Laia López, que 'asciende' tras la marcha de Misa Rodríguez, ya debutó con el primer equipo del Real Madrid en mayo de 2025, y con la selección española ha sido campeona de Europa Sub-19, campeona y subcampeona de Europa Sub-17 y subcampeona del mundo Sub-17.