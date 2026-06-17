Agencias

La guardameta Laia López renueva hasta 2030 con el Real Madrid y se incorpora al primer equipo

Guardar
Google icon
Imagen 3VZ4P7LJGJD4DN5PROZUFYREGM

La portera madrileña Laia López dio este miércoles el paso al primer equipo del Real Madrid femenino al renovar con el club madridista para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030, después de su paso por el juvenil y el 'B' merengues.

Según un comunicado, López se incorpora al primer equipo del Real Madrid para la temporada 2026-27, después de llegar al club en 2022 y jugar en el juvenil y en el Real Madrid 'B', conjuntos con los que ganó la Liga, ascendiendo a Primera Federación.

PUBLICIDAD

Laia López, que 'asciende' tras la marcha de Misa Rodríguez, ya debutó con el primer equipo del Real Madrid en mayo de 2025, y con la selección española ha sido campeona de Europa Sub-19, campeona y subcampeona de Europa Sub-17 y subcampeona del mundo Sub-17.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La campaña presidencial de Perú tuvo ingresos de 5,3 millones de dólares en primera vuelta

Infobae

Trump agradece a Rusia y China su neutralidad con Irán y les pide la desnuclearización

Infobae

Arranca en Río el Panamericano de Gimnasia Artística con Rebeca Andrade de regreso

Infobae

El G7 trabajará para que los modelos de IA no caigan en manos de regímenes autoritarios

Infobae

Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo en los 60 días tras el memorando

Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo en los 60 días tras el memorando