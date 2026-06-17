La exalcaldesa de Bogotá Claudia López anuncia su respaldo a a Iván Cepeda a días de la segunda vuelta

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata a la Presidencia de Colombia, Claudia López, ha anunciado este miércoles su respaldo a la candidatura oficialista de Iván Cepeda, sumándose así a su campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones prevista para este domingo.

"Estamos aquí reunidos para hacer un voto de confianza. No es una adhesión. Hoy vamos a expresar las razones que nos llevan a tomar una decisión de voto independiente por Iván y por Aida (Quilcué, candidata a la vicepresidencia)", ha declarado durante un acto difundido en sus redes sociales en el que ha estado acompañada por el candidato del Pacto Histórico, a quien conoce desde hace más de 30 años.

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La exalcaldesa de la capital colombiana ha destacado que "Iván nunca en su vida ha empuñado un arma, nunca, (sino) la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme y la fuerza serena". "Y es esa fuerza serena, ese corazón conciliador, el que creo que necesita hoy Colombia, el que me permite a mí sentarme aquí, con la tranquilidad y confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores, defender los logros y agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, con paz, con justicia social", ha manifestado.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas en segunda vuelta para elegir entre dos propuestas de país diametralmente distintas. De la Espriella parte como favorito después de imponerse en la primera cita del 31 de mayo contra casi todos los pronósticos con el 43,7% de los votos frente el 40,9% logrado por Cepeda.

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