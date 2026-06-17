La campaña presidencial de Perú tuvo ingresos de 5,3 millones de dólares en primera vuelta

Lima, 17 jun (EFE).- El financiamiento recibido por los partidos políticos que participaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del 12 de abril superó los 18,2 millones de soles (5,3 millones de dólares), mientras que los gastos reportados se elevaron a 15,1 millones de soles (4,4 millones de dólares), según informó este miércoles la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De las 39 organizaciones políticas que participaron, un total de 36 presentaron sus reportes financieros en el plazo otorgado hasta el pasado 27 de marzo y una de ellas destacó por tener el mayor monto de financiamiento individual, Alianza para el Progreso (APP), con más de 7 millones de soles (2 millones de dólares).

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Paradójicamente, el candidato presidencial de APP, el millonario empresario y gobernador regional César Acuña, quedó desplazado en el puesto 13, de un total de 35 postulantes, con 1,1 % de votos en la primera vuelta electoral del 12 de abril.

El informe de la ONPE detalló que los aportes individuales son la principal fuente de financiamiento político privado, al significar el 88,2 % del total de ingresos, en tanto que los recursos obtenidos por actividades proselitistas representaron el 2,7 %.

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"Esta situación evidencia una marcada dependencia de las contribuciones efectuadas por personas naturales o jurídicas autorizadas por la normativa vigente", subrayó la ONPE.

Más de la mitad del gasto ejecutado en campaña por 24 de los partidos políticos estuvo destinado a actividades ajenas a la propaganda electoral, como fueron los gastos en transporte, alquiler de locales, servicios y asesorías.

Dos candidatos presidenciales, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, pasaron a segunda vuelta electoral y, según el cómputo al 99 % de votos, es la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien lleva la delantera y puede convertirse en la próxima gobernante del país.

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Por otro lado, el financiamiento para las campañas de elección al Congreso bicameral para el periodo 2026-2031 se elevó a 38,5 millones de soles (11,2 millones de dólares), frente a los gastos reportados por 29,8 millones de soles (8,7 millones de dólares).

La ONPE señaló que el financiamiento para la campaña al Senado, nacional y regional, mostró la brecha de género entre los ingresos de los candidatos hombres y mujeres, donde los primeros recibieron en promedio 1.400 dólares más, así como la diferencia en edad de los postulantes, dado que los menores de 30 años recibieron menos de la mitad de ingresos que los mayores.

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A nivel de distribución territorial, algunas regiones del norte y oriente (Amazonía) de Perú tuvieron mayores niveles de financiamiento, frente a las localidades del sur que registraron campañas con menores recursos disponibles.EFE