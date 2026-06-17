La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Dos Hermanas (Sevilla), 17 jun (EFE).- El Fundación Cajasol Esquimo, vigente campeón de liga y Copa de la Reina, ha cerrado el fichaje de la brasileña Ana Cecilia Lopes 'Ceci', una receptora exterior que se compromete con el club nazareno por una temporada, han informado este miércoles a EFE fuentes de la operación.

Ceci, de 22 años, conoce la Liga Iberdrola porque ha militado en las dos últimas campañas en el DSV Sant Cugat, el rival de su nuevo equipo en los cuartos de final de la pasada Liga Iberdrola, cuando se erigió como la atacante más eficaz del conjunto catalán.

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La jugadora brasileña, internacional en categoría inferiores, es la segunda incorporación del Fundación Cajasol Esquimo, que la semana pasada se hizo con los servicios de la argentina Juliana Ocaña y que afrontará este verano una profunda remodelación de la plantilla que logró el doblete en la temporada 25/26. EFE

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