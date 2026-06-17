Infografías del miércoles 17 de junio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - El debut de Argentina en el Mundial 2026 se saldó con una victoria por 3-0 ante Argelia, con un épico triplete de Lionel Messi, con el que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico del torneo, con goles que alcanzaron hasta los 109,4 km/h.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Los debuts de Inglaterra en los Mundiales.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de México - Corea del Sur.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Estados Unidos - Australia.

SOLSTICIO VERANO - El solsticio de verano que comenzará el 21 de junio de 2026 marcará el día más largo del año debido a que la inclinación del eje terrestre orienta el hemisferio norte hacia el Sol.

EEUU TRABAJO - El 52 % de las parejas heterosexuales con hijos menores está formado por dos progenitores que trabajan a tiempo completo, seis puntos porcentuales más que hace una década y 21 puntos más que en 1975, según un análisis del Centro Pew basado en datos del censo de Estados Unidos.

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EEUU IDENTIDAD - El 51 % de los estadounidenses afirma sentirse extremadamente o muy orgulloso de ser estadounidense, una cifra que supone un descenso considerable respecto al 82 % de 2013, de acuerdo con un nuevo informe del Instituto de Investigación sobre la Religión Pública (PRRI). EFE

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