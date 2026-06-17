Gobierno de Paraguay celebrará festival musical en honor a célebre guitarrista Mangoré

Asunción, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este miércoles que celebrará los próximos 24 y 25 de julio un festival en honor al célebre músico Agustín Barrios, conocido como Mangoré, fallecido en 1944 y quien fuera uno de los mayores exponentes de la guitarra clásica en el país suramericano.

"Su legado sigue vigente en los escenarios más importantes del mundo, y este festival rendirá homenaje a la memoria de un artista excepcional", dijo durante una conferencia el titular de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), Jacinto Santa María -quien tiene rango de ministro-, citado en un comunicado del órgano.

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Mangoré, oriundo de la ciudad de San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, que limita con Argentina, nació en 1885 en medio de una numerosa familia que se dedicaba a la música.

Alcanzó fama mundial entre los amantes de la guitarra por su destreza como intérprete y por fusionar los sonidos clásicos con otros autóctonos de Suramérica, como la polka paraguaya o el tango argentino.

El evento, que llevará por nombre Festival Internacional de la Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), se realizará en la ciudad natal del fallecido músico como una forma de impulsar "un importante movimiento económico en la capital del departamento de Misiones", dijo la Senatur en el comunicado.

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"Cuando una comunidad pone en valor su patrimonio cultural, genera oportunidades para su gente y fortalece su posicionamiento como destino turístico", apuntó Santa María.

La Senatur también informó que el festival ofrecerá "conciertos, espacios de intercambio artístico" y una experiencia integral para los asistentes, al tiempo que invitará a descubrir la gastronomía y atractivos turísticos de Misiones, una región con un gran legado jesuítico.

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En los últimos años, la figura de Mangoré se visto rescatada por la destacada guitarrista paraguaya Berta Rojas, ganadora del Latin Grammy en 2022 y reconocida popularmente por haber colaborado con el argentino Gustavo Santaolalla en la interpretación del tema musical de la serie de televisión The Last of Us. EFE

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