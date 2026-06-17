G7 profundizará su cooperación económica con los países de origen de migrantes

Evian (Francia), 17 jun (EFE).- Los líderes del G7 ratificaron este martes sus esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y aseguraron que profundizarán en la cooperación con los países de origen, incluso mediante mejoras de las condiciones económicas.

En el marco de la cumbre, que se está llevando a cabo en Évian, Francia, el grupo se comprometió con la prevención de la migración irregular mediante el fortalecimiento para promover la estabilidad de estos territorios.

El G7 argumentó que esto se hará con el fin de que “las personas puedan vivir y prosperar en sus propios países, salvaguardando su seguridad, sus derechos y su dignidad”.

Además, resaltaron su compromiso de combatir el abuso y la explotación de migrantes, así como la protección de las personas más vulnerables, incluidos los refugiados y los que han sufrido desplazamiento forzado.

Y también que reforzarán su trabajo en “prevenir, combatir y desmantelar las redes del crimen organizado que obtienen beneficios del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y otros delitos relacionados, así como de desarticular los modelos de negocio de las organizaciones criminales”.

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Este miércoles se llevará a cabo la última jornada de la cumbre del G7 y posteriormente se esperan las ruedas de prensa de los mandatarios.

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