Agencias

El presidente egipcio alaba el acuerdo de Trump con Irán en una reunión en el G7

Guardar
Google icon

Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, mantuvo este miércoles un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, donde expresó su admiración hacia el mandatario norteamericano por el acuerdo de paz alcanzado con Irán.

"Una vez se anunció el acuerdo, han aumentado el aprecio y la admiración por la manera en la que se ha gestionado al más alto nivel la crisis", señaló Al Sisi ante los medios, junto a Trump.

El líder egipcio añadió que está a la espera de que el acuerdo se confirme para "reaccionar apropiadamente", aunque ya lo calificó como "un gran acuerdo" y felicitó a Trump por "restaurar la paz en Oriente Medio".

Trump señaló por su parte que daría más detalles del acuerdo en la rueda de prensa que este miércoles dará al término de la cumbre del G7.

Se prevé una ceremonia formal de firma del acuerdo este viernes en el resort alpino de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, en pleno centro de Suiza. EFE

Últimas Noticias

El grupo hotelero español Barceló dice que en Cuba respeta la normativa marcada desde EEUU

Infobae

La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Infobae

Quince países se comprometen en Kenia a una mayor transparencia frente a la pesca ilegal

Infobae

Un estudio señala que una molécula logra "reprogramar" las defensas del cerebro frente al alzhéimer

Un estudio señala que una molécula logra "reprogramar" las defensas del cerebro frente al alzhéimer

Un temblor de magnitud 5,1 se siente en el centro de Colombia sin víctimas ni daños

Infobae