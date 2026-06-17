El presidente egipcio alaba el acuerdo de Trump con Irán en una reunión en el G7

Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, mantuvo este miércoles un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, donde expresó su admiración hacia el mandatario norteamericano por el acuerdo de paz alcanzado con Irán.

"Una vez se anunció el acuerdo, han aumentado el aprecio y la admiración por la manera en la que se ha gestionado al más alto nivel la crisis", señaló Al Sisi ante los medios, junto a Trump.

El líder egipcio añadió que está a la espera de que el acuerdo se confirme para "reaccionar apropiadamente", aunque ya lo calificó como "un gran acuerdo" y felicitó a Trump por "restaurar la paz en Oriente Medio".

Trump señaló por su parte que daría más detalles del acuerdo en la rueda de prensa que este miércoles dará al término de la cumbre del G7.

Se prevé una ceremonia formal de firma del acuerdo este viernes en el resort alpino de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, en pleno centro de Suiza. EFE