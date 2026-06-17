El lanzamiento del cohete Ariane 6 con 4 propulsores mejorados establece un nuevo récord de potencia para Europa

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha lanzado este miércoles el cohete Ariane 6, que contaba con cuatro propulsores mejorados con 14 toneladas más de combustible cada uno, lo que establece un nuevo récord de potencia para Europa.

Este miércoles 17 de junio, a las 09:21 hora local (14:21 hora española), el vuelo VA269 de Ariane 6 ha despegado hacia la órbita desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, colocando 36 satélites de la constelación Leo de Amazon en órbita poco más de una hora después del despegue, lo que supone la octava misión de puesta en órbita consecutiva con más éxito para el cohete más nuevo de Europa, según ha informado la ESA.

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El vuelo ha supuesto el estreno de cuatro nuevos propulsores basados en el motor cohete de propulsante sólido P160C. Con una capacidad de 14 toneladas más de propulsante cada uno, estos propulsores más grandes y potentes permitieron poner en órbita 36 satélites Leo en un solo lanzamiento, cuatro más que en los dos lanzamientos de Leo que el Ariane 6 había realizado anteriormente.

Los propulsores basados en el P160C pueden aumentar el rendimiento hasta un 15 % en el Ariane 6, lo que supone un incremento de 2 toneladas en la órbita terrestre baja. Al tratarse de la versión más potente del Ariane 6 lanzada hasta la fecha, el lanzamiento también estableció un nuevo récord de mayor carga transportada al espacio de una sola vez por un lanzador europeo.

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El récord anterior lo ostentaba el Ariane 5, establecido en 2013 para la misión de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional de la ESA, el ATV Albert Einstein, de 20 toneladas.

"El Ariane 6 ha vuelto a demostrar su valía, consolidando su versatilidad como lanzador capaz de llevar a cabo todo tipo de misiones a todas las órbitas, lo que nos da más confianza y posibilidades para el acceso autónomo de Europa al espacio", ha afirmado el director general de la ESA, Josef Aschbacher, destacando que este cohete "se diseñó desde el principio para ser un lanzador modular": "Ya lo hemos visto lanzarse en tres versiones en solo dos años- y aún no hemos terminado, ya que están por llegar nuevas versiones".

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El P160C incorpora 14 toneladas más de carburante que el P120C, lo que eleva el total de carburante a 156 toneladas y aumenta su altura en un metro, hasta alcanzar los 14,5 metros. A pesar de ser un metro más alto, esta mayor altura no afecta a la conexión con el núcleo central del Ariane 6 ni a la altura total del propulsor.

Los motores que forman el núcleo de los propulsores del Ariane 6 también se utilizan en el cohete más pequeño de la ESA, el Vega-C. El intercambio de tecnología y hardware entre ambos cohetes reduce los costes y mejora la cadena de suministro, lo que permite realizar más lanzamientos y con mayor frecuencia.

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