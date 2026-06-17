El Elche rescinde el contrato de cesión de Rafa Mir tras su condena por agresión sexual a una joven

El Elche CF rescindió este miércoles el contrato del delantero español Rafa Mir, que estaba cedido en el club ilicitano, después de que el jugador fuera condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual a una joven.

"El Elche CF ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador", expresó la entidad en un comunicado emitido en su página web.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenó este lunes a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en el domicilio del jugador de Bétera.

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El tribunal impuso al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y uno leve de lesiones a una segunda joven amiga de la anterior.

La sala pidió en la sentencia deducir testimonio --procedimiento similar a una denuncia-- contra los policías locales de Bétera que acudieron al lugar de los hechos por si sus declaraciones en el juicio fueran constitutivas de un delito de falso testimonio. La sentencia estableció una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

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Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador y declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar"; que tenía "miedo" y que le pidió que parara pero no lo hizo.

La fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión, que la Audiencia en su condena ha dejado en ocho años y medio de cárcel, siete por la agresión sexual y año y medio por lesiones. Mir no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima o de sus familiares, lugar de trabajo o comunicarse con ella durante diez años, y deberá cumplir libertad vigilada, posterior a la prisión, por siete años más.

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Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de València y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos para continuar la fiesta.

En esa vivienda, ubicada en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, tal y como ha declarado probado la resolución judicial, Rafa Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las chicas mientras que el otro futbolista agredió sexualmente, aunque sin llegar a tener acceso carnal, a la segunda joven en la piscina, para después echarla del chalé a empujones y dejarla en la calle semidesnuda.

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El jugador del Sevilla, en la actualidad cedido en el Elche CF y anteriormente en el Valencia CF, aseguró en un texto en Instagram no estar "de acuerdo con la sentencia" por lo que anunció que recurrirán "en los próximos días". "Sigo confiando en la Justicia", afirmó.

Ante estos hechos, el Elche, en su comunicado de este miércoles, condenó "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresó "su absoluto respeto al procedimiento judicial".