China traza su plan de "gobernanza global" en un nuevo Libro Blanco y reivindica el papel de la ONU

Las autoridades de China han trazado este miércoles su plan de "gobernanza global" para un mundo más "justo y equitativo" en un nuevo Libro Blanco en el que propone acciones para mejorar el "consenso a nivel internacional y garantizar respuestas efectivas ante desafíos globales" y reivindica el sistema internacional con la ONU como "eje central".

En este sentido, las autoridades chinas han apostado por poner en marcha un "sistema común que repercuta en el bienestar de todo el mundo", con una "visión compartida". Con este informe, que permiten establecer la postura oficial del país respecto a cuestiones políticas y diplomáticas, Pekín busca "construir una comunidad de futuro compartido".

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Al promover un sistema de gobernanza global caracterizado por una amplia consulta y una contribución conjunta para el beneficio común, el presidente, Xi Jinping, hace un llamamiento al "verdadero multilateralismo" para fomentar un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, según el texto.

En 2025, Xi propuso la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG), diseñada para ofrecer una solución china a las dos cuestiones apremiantes de la era: qué tipo de sistema de gobernanza global debe establecerse y cómo puede reformarse y mejorarse la gobernanza global.

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Tras su presentación, la iniciativa obtuvo el apoyo de casi 160 países y organizaciones internacionales, con más de 60 países que se unieron al Grupo de Amigos de la Gobernanza Global. La comunidad internacional considera que envía un mensaje claro, el de "defender el multilateralismo, aunar esfuerzos y buscar un futuro justo", recoge el texto, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Esto "se alinea con la creciente tendencia hacia una mayor democracia en las relaciones internacionales y fortalece la confianza internacional en la práctica del multilateralismo". "Ofrece una hoja de ruta clara y viable para mejorar la gobernanza global, aportando una valiosa estabilidad y energía positiva a un mundo convulso", ha señalado.

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"El éxito también dependerá de que los principales países asuman un sentido de responsabilidad y de que todas las naciones se unan y cooperen para abordar las deficiencias en materia de paz y desarrollo", afirma el documento, que insta a todos los países a "defender firmemente el sistema internacional con la ONU como eje central, salvaguardar el orden internacional basado en el Derecho Internacional y respetar las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, fundamentadas en los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas".