CCOO anuncia un acuerdo con Inditex con mejoras retributivas y nuevas condiciones sociales

Comisiones Obreras ha anunciado este martes un nuevo acuerdo con Inditex en materia de retribuciones y otras mejoras laborales, como ayudas sociales al estudio o por enfermedad.

En un comunicado, recogido por Europa Press, CCOO ha informado de que se incrementará en un 4% cada año --hasta 2028-- la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), así como sus mínimos (600 y 1.000), con un 4% de atrasos en 2025 y un 4% para 2026, 4% para 2027 y 4% para 2028.

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Por otro lado, han acordado un aumento del precio por hora para los tiempos parciales, "mejorando de forma directa" el cálculo del GIFI en aquellas provincias donde se aplique la jornada del convenio de ARTE o con jornada inferior a 1.826 horas.

Asimismo, el sindicato ha anunciado que se incrementarán las ayudas sociales y la compensación de domingos y festivos en más de un 12%: 4% 2026, 4%, 2027 y 4% 2028.

CCOO celebra también la incorporación de nuevas ayudas sociales por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, FP o grado superior de la persona trabajadora; para enfermedad poco común y de especial gravedad, una compensación por trabajo remoto 'Big Store' a 0,30 euros la hora o el préstamo personal a interés 0%, entre otras.

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Por último, se han concretado dos acuerdos en materia de licencias y permisos. Por un lado, la creación de un Grupo de Trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos. Por otro, el mantenimiento transitorio, mientras se desarrolla esta negociación, de la aplicación de la regulación actual más beneficiosa.